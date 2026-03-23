Politica
Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati a Corato. Vince il NO
L'affluenza definitiva in città è stata del 57,31%
Corato - lunedì 23 marzo 2026 14.54
Urne chiuse a Corato per il referendum 2026 sul tema della giustizia, con un'affluenza che si attesta al 57,31% secondo i dati ufficiali. Alla chiusura dei seggi, alle ore 15 di oggi, è partito lo spoglio delle schede nelle sezioni cittadine.
Elettori: 38.451
Votanti: 22.035 (57,31%) - Affluenza definitiva
Sezioni: 44/44
Sì: 9.779 (44.7%)
No: 12.099 (55.3%)
Schede nulle: 90
Schede bianche: 67
Schede contestate: 0
Elettori: 38.451
Votanti: 22.035 (57,31%) - Affluenza definitiva
Risultati dai seggi di CoratoDati in aggiornamento
Sezioni: 44/44
Sì: 9.779 (44.7%)
No: 12.099 (55.3%)
Schede nulle: 90
Schede bianche: 67
Schede contestate: 0
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