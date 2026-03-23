Attualità
Affluenza al referendum al 42,49% nella prima giornata di voto
Alle 23 registrati 16.337 votanti. Seggi aperti anche domani
Corato - domenica 22 marzo 2026 23.30
L'affluenza al referendum, rilevata alle ore 23 della giornata , si attesta al 42,49%.
Hanno votato finora 16.337 cittadini aventi diritto.
I seggi riapriranno nella giornata di domani, offrendo un'ulteriore occasione per partecipare alla consultazione.
Le prossime rilevazioni delle 15 di domani fornirà il quadro più completo dell'andamento del voto, in attesa dei dati definitivi.
Hanno votato finora 16.337 cittadini aventi diritto.
I seggi riapriranno nella giornata di domani, offrendo un'ulteriore occasione per partecipare alla consultazione.
Le prossime rilevazioni delle 15 di domani fornirà il quadro più completo dell'andamento del voto, in attesa dei dati definitivi.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere