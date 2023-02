Ex detenuti in protesta, domani manifestazione davanti a Palazzo di Città

Un comitato di ex detenuti ha organizzato, per domattina alle 10, un presidio di protesta pacifica.Alla base del sit-in, la difficoltà oggettive che le persone con precedenti penali hanno per reinserirsi nel mondo del lavoro, una volta scontato il loro debito con la giustizia.Così l'organizzatrice della manifestazione Rosa Pannarosa: «Abbiamo richiesto un incontro ufficiale con il sindaco, ma non ha accolto le nostre istanze. Noi vogliamo lavorare, renderci utili per la società, ma questo è praticamente impossibile. Le aziende, una volta visionata la nostra situazione giudiziaria, respinge le nostre richieste. Saremmo pronti anche a svolgere ordinaria manutenzione della città, ma ci è stato negato anche questo. Vogliamo avere le stesse opportunità degli incensurati, abbiamo sbagliato in passato, ciò non vuol dire che ora non possiamo rifarci».Il presidio perdurerà a tempo indeterminato.