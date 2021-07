Italia Campione, la gioia incontenibile dei coratini

Il tripudio di emozioni che ha coinvolto tutto il Paese quando l'Inghilterra ha fallito l'ultimo rigore, concedendo all'Italia il titolo di Campione d'Europa, ha coinvolto anche Corato.Una gioia incontenibile che si è concretizzata in caroselli per le vie del centro, in un tripudio di musica e colori.I mezzi da lavoro sono diventati l'alloggio di chi gioiva lungo le strade, sfilando su trattori, autocarri e persino con la motrice di un tir.Centinaia le bandiere sventolate, migliaia le persone di ogni età scese in piazza.Il centro è stato presidiato dalle forze dell'ordine. Arrivato anche il sindaco per rendersi conto personalmente della situazione.La festa è ancora in corso, a Corato come in ogni piazza di Italia.