L'Italia è in finale, Corato festeggia

Social Video 3 minuti Italia in finale, Corato festeggia

In questa avventura europea, i tifosi degli azzurri non hanno saputo contenere la gioia della vittoria sin dalla prima partita che vide trionfare l'Italia contro la Turchia.Con la vittoria ai rigori contro la Spagna che ha spalancato le porte della finale, l'emozione si è sprigionata più che nelle altre occasioni e a Corato è iniziata la festa.In migliaia si sono riversati sulle strade del centro cittadino, con caroselli e musica. Balli e fuochi d'artificio sono il sottofondo di una notte ancora giovane, in cui il suono delle trombe e dei clacson si mischia all'incontenibile gioia dei coratini.Nel filmato che pubblichiamo alcuni momenti dei festeggiamenti lungo corso Garibaldi.