Corsa di beneficenza "Race For The Cure": da oggi sarà possibile iscriversi anche a Corato

Ancora pochi giorni di attesa per la 18esima edizione della Race for the cure, la manifestazione benefica, che si svolgerà a Bari il prossimo 19 maggio, di raccolta fondi per la lotta del tumore al seno organizzata dalla Susan G. Komen Italia.Una camminata di 5 chilometri sul lungomare di Bari e una corsa da 10 chilometri per i più sportivi. L'iscrizione alla Race consentirà a tutti i partecipanti il sostegno concreto ai progetti di prevenzione, informazione, sensibilizzazione rivolti alle donne in rosa, donne che hanno o hanno avuto il tumore al seno.La più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo si avvale di una rete di sostegno di volontari e amici che contribuiscono a realizzare gli obiettivi che ogni anno l'associazione si prefigge. La Komen dal 2000 ad oggi ha investito più di 23 milioni di euro in oltre 1500 nuovi progetti per la salute delle donne. Ogni euro raccolto finanzia progetti sul territorio che li ha raccoltiCome l'anno scorso saranno allestiti dei banchetti per le iscrizioni alla race for the cure.Con questi banchetti vogliamo, ci spiegano i delegati coratini, sensibilizzare la comunità alla donazione per la ricerca alla lotta contro il cancro al seno della donnaA Corato oggi 27 aprile in via Duomo dalle 17 alle 22, domenica 28 e il prossimo 12 maggio in piazza Cesare Battisti, dalle 9 alle 22 ci sarà la possibilità di iscriversi alla corsa. L'iscrizione consente di poter partecipare alla gara, ma chi non potrà essere presente il 19 a Bari, con il suo dono contribuirà alla realizzazione dei progetti a favore delle donne in rosa.