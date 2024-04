Maggio dell'informatica punti di facilitazione digitale

I Punti di Facilitazione digitale dell'Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, parallelamente ai servizi offerti alla cittadinanza nei Punti di Facilitazione attivi, promuovono una serie di attività mirate, nel mese di Maggio 2024, raccolte nell'iniziativa denominata "Il Maggio dell'Informatica".Le attività saranno le seguenti:Serie di 8 mini-corsi online gratuiti ed aperti a tutta la cittadinanza sui seguenti temi: informatica di base, navigare sul web, collaborare in rete, sicurezza informatica, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, creazione CV.I mini-corsi saranno erogati da remoto, previa prenotazione, dal 4 al 28 Maggio 2024.Attività di sensibilizzazione sui rischi in rete per i bambini, rivolto ai genitori ed erogate prevalentemente tramiti i punti itineranti delle scuole e saranno fruibili da chiunque.Attività di supporto ai giovani per la presentazione della richiesta della Carta della Cultura e del Merito per i ragazzi di 18 anni.Tutte le attività si propongono di offrire un supporto ai cittadini nell'utilizzo delle tecnologie digitali e nell'accesso ai servizi online.In particolare, "Il Maggio dell'informatica" ha l'obiettivo di elargire una formazione di base volta a migliorare l'esperienza lavorativa e/o a favorire i processi di impiego; nonché sensibilizzare e informare la cittadinanza su temi delicati quali la sicurezza sul web.Per informazioni e iscrizioni alle attività è possibile contattare il numero 327-1391228.I Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci, Daniela Zappatore, e al Consigliere delegato alla Digitalizzazione di Corato Giuseppe Di Bartolomeo, invitano tutta la cittadinanza a partecipare alle attività.