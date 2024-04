4 giorni su se7” il contest/residenza artistica rivolto a troupe cinematografiche

Fervono i preparativi per la seconda edizione di "4 giorni su se7", il contest dedicato agli autori del cinema indipendente che si terrà a Corato dal 02 al 05 maggio 2024, ideata da Arcadia Kinema, patrocinato e sostenuto dal Comune di Corato con il sostegno della Fondazione Vincenzo Casillo."4 giorni su se7" è una chiamata alle arti per troupe cinematografiche indipendenti che, nel corso di 4 giorni, saranno ospitati in residenza artistica nella città di Corato e dovranno cimentarsi in un contest.«Ritorna "4 giorni su se7" e siamo davvero felici che questo avvenga. Esistono linguaggi artistici che riescono con efficacia e immediatezza a riassumere la bellezza di un territorio e di una comunità, credo che il linguaggio filmico sia uno di questi. Come accaduto lo scorso anno, 4 troupe "abiteranno" la Città e attraverso la produzione di veri e propri corti cinematografici la racconteranno, rivelando bellezze, contraddizioni, storie e intimità. È un'occasione importante per la comunità che si racconta con gli occhi di chi vuole scoprirla, facendo emergere, inevitabilmente, zone sconosciute e inesplorate. Abbiamo quindi sostenuto in maniera importante il contest perché è un'opportunità non solo per la Città ma anche per le generazioni più giovani che attivamente prenderanno parte al progetto grazie alla stretta collaborazione con la sezione audiovisiva del Liceo artistico Stupor Mundi di Corato. Insomma, ci sono tutte le condizioni culturali, di crescita e di sviluppo per attribuire a questa progettualità un importante valore sociale.» – dichiara l'assessore alle politiche educative e culturali Beniamino Marcone.Un format innovativo e dall'importante connotazione sociale e culturale che trova pieno sostegno da parte della Fondazione Vincenzo Casillo e Buon Campo.«Abbiamo scelto di sostenere questo Contest perché ci sembra, anzitutto, un'occasione per esprimere la capacità di sognare di una generazione che vive cambiamenti sociali e culturali di grande rilevanza. – le parole di Cardenia Casillo, Presidente della Fondazione Vincenzo Casillo. – Il grande schermo rappresenta una finestra sul mondo soprattutto per i giovani, un'occasione per sviluppare una coscienza critica e per considerare nuovi punti di vista. L'impegno quotidiano della nostra Fondazione mira a valorizzare il territorio e ad incentivare la formazione delle giovani generazioni e questa modalità espressiva risulta particolarmente aggregante e stimolante»."4 giorni su se7" ha come Direttore Artistico il regista Michele Pinto che, insieme allo sceneggiatore Raffaele Tedeschi, in questi mesi sta coinvolgendo e coordinando gli studenti del Liceo Artistico "Federico II-Stupor Mundi" di Corato, attraverso un percorso PCTO.Dal 02 al 05 maggio quattro troupe cinematografiche, provenienti da varie zone d'Italia, risiederanno gratuitamente nella città di Corato per 4 giorni, presso le strutture ed i locali convenzionati con l'organizzazione.Nel corso della residenza artistica, ogni troupe dovrà realizzare un video in full HD o 4K - della durata max di 15 minuti - di fiction o documentaristico che valorizzino la storia, la cultura, il patrimonio ed il folklore del territorio.Ogni squadra disporrà di materiale informativo e di approfondimento, predisposto in piccoli reportage che illustreranno la città di Corato, realizzati proprio dagli studenti del Liceo Artistico "Federico II-Stupor Mundi" di Corato.Al termine dei quattro giorni, dopo attenta e scrupolosa valutazione da parte di una giuria, composta da membri dello staff tecnico, esponenti dell'amministrazione comunale, privati cittadini e dagli studenti del Liceo Artistico "Federico II-Stupor Mundi" di Corato, sarà decretato il vincitore fra i lavori filmici prodotti.Il Presidente di Giuria quest'anno sarà Sergio Spaccavento, Autore televisivo, cinematografico e copywriter.Egli è stato co-soggettista e co-sceneggiatore dei film "Italiano Medio" e "Omicidio all'italiana", delle serie tv "Mario" e "Mariottide" di Maccio Capatonda, dello spettacolo teatrale "Il sesso e il segreto della felicità" di Franco Trentalance, autore di sketch de "Lo ZOO di 105", autore del saggio "Che Cazzo Ridi?", e attuale showrunner del Gialappa's Show.Nato dall'esperienza dell'Apulia Web Fest – Audiovisuals, Peace and Food, il festival internazionale dedicato al cinema audiovisivo indipendente, diretto dallo stesso Michele Pinto, "4 giorni su se7" rappresenta un'occasione esclusiva e prestigiosa di valorizzazione della ricchezza e del patrimonio artistico, culturale, architettonico, sociale, folkloristico ed enogastronomico di Corato e del suo territorio, nonchè del suo tessuto commerciale."4 giorni su se7" intende promuovere la qualità del cinema indipendente, che si avvale di alte professionalità e avanzate tecnologie, attraverso un coinvolgimento esteso della cittadinanza e delle realtà esistenti sul territorio, rendendo accessibile il linguaggio filmico e le nuove tecnologie a cittadini di ogni età.L'iniziativa è stata ideata da Arcadia Kinema, con il patrocinio del Comune di Corato, il sostegno della Fondazione Vincenzo Casillo, in collaborazione con Associazione Culturale Morpheus Ego, Curiosity Studio di Francesco Pinto, Liceo Artistico "Federico II-Stupor Mundi" di Corato, Buon Campo.La serata conclusiva dell'evento si terrà il 5 maggio dalle ore 19:30 ℅ il Teatro Comunale di Corato in cui i 4 lavori finali saranno proiettati e sottoposti all'insindacabile giudizio del pubblico che ne decreterà il vincitore.