A Molfetta torna Spilla – il Festival della birra: special guest Daniele Condotta

Il programma completo

tornano il, l', loe lacon. Dalal, in via Giuseppe Moscati, quattro giorni di spensieratezza da trascorrere in compagnia.Special guest di questa edizione di Spilla sarà, autore e attore comico barese oltresu Instagram. I suoi sketch, la sua ilarità e la sua schiettezza regaleranno ai presenti una serata indimenticabile, proprio nella giornata di apertura dell'evento.Ma Spilla non si ferma qui: una fittaè pronta a rendere memorabili i quattro giorni del festival.Mr. Wario DJ SetLive Show di Daniele condotta special guest + Dj frogLa Radio a 1000 MAX - 883 e Max Pezzali Tribute bandMr. Wario DJ SetVocalist BiroSabi Dielle DJ SetLive Show & DJ Set Deeza & Humberto PotajeDanny Dee DJ SetRitmo 80 ShowDanny Dee DJ SetVocalist BiroRinaldo DJ SetAnimazione per bambiniCasa Babylon - tribute band Manu ChaoRinaldo DJ SetVocalist BiroPer maggiori informazioniFacebook: https://www.facebook.com/spillabeerfestival Instagram: https://www.instagram.com/spilla.festival?igsh=MWllcDI1YjRiY3JueQ==