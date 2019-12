Nuovo direttivo per l'associazione Penelope

Nuovo direttivo per Penelope Puglia, l'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse costituita nel dicembre 2002.La presidenza dell'associazione è stata affidata ad Annalisa Loconsole, figlia di Antonio Loconsole, scomparso dal 4 agosto 2006 e del quale si è persa ogni traccia.Sarà vice presidente la coratina Adele Mintrone.Del direttivo fanno parte anche Alessandra Loiudice (segretaria), Antonietta Cuccovillo (tesoriere) e Antonio Carbonara (addetto stampa).Secondo i dati forniti dalla 21esima relazione del commissario straordinario del Governo per la ricerca delle persone scomparse, gli scomparsi in Puglia sono 4.167 dal 1974 al 30 giugno 2019. In questi anni l'associazione ha sensibilizzato molti ragazzi sul tema con numerosi incontri e ha raggiunto importanti traguardi sul piano normativo