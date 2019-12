Ritrovato il corpo senza vita di un autista di Corato

Un autista di 52 anni, di Corato, è stato trovato morto all'interno di un camion questa mattina alla periferia di Molfetta.Il corpo dell'uomo è stato ritrovato privo di vita nel mezzo pesante, parcheggiato in via dei Pescatori.L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, alle ore 09.00, con l'arrivo in loco di una pattuglia della Guardia di Finanza della locale Tenenza. È stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco giunti dal Distaccamento di Molfetta mentre sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, a bordo di un'ambulanza, che però non hanno potuto in alcun modo aiutare il camionista, già deceduto.Per il camionista, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Sul caso sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della locale Compagnia, che non hanno riscontrato segni di violenza sul corpo del 52enne.L'uomo sarebbe deceduto per un malore.