Via Bagnatoio, il quartiere ostaggio dei blocchi: 35 minuti di chiusura riaccendono la protesta dei residenti

Il passaggio a livello di via Bagnatoio, a Corato, questa sera è rimasto chiuso per 35 minuti, dalle 20:45 alle 21:20, bloccando completamente la circolazione e riportando alla luce un problema che i residenti denunciano da anni: una quotidianità fatta di attese interminabili, incertezza e disagi che si ripetono con una frequenza ormai insostenibile.Le auto ferme in coda, i clacson, le persone costrette a cambiare percorso o ad aspettare senza alcuna informazione: è la fotografia di una situazione che non può più essere considerata un semplice imprevisto ferroviario.Per chi vive e lavora nel quartiere, questi blocchi prolungati rappresentano un ostacolo reale alla mobilità, alla sicurezza e alla qualità della vita.I residenti, esasperati, lanciano un appello chiaro: avviare immediatamente i cantieri per la nuova strada, un intervento atteso da tempo e considerato l'unica soluzione strutturale capace di dare respiro al quartiere.La richiesta è rivolta a tutte le istituzioni coinvolte — Comune, Regione, enti ferroviari — affinché collaborino per accelerare i tempi e trasformare una promessa in un'opera concreta.La comunità di via Bagnatoio non chiede privilegi: chiede normalità.Chiede di poter uscire di casa senza temere di restare intrappolata dietro una sbarra chiusa.Chiede che la città ascolti, finalmente, una voce che da troppo tempo resta in attesa.