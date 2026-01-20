Via Bagnatoio
Via Bagnatoio
Vita di Città

Ennesimo blocco del passaggio a livello di via Bagnatoio a Corato

"Siamo rimasti intrappolati 45 minuti. Basta promesse”

Corato - martedì 20 gennaio 2026 13.30
Residenti esasperati dopo l'ennesimo blocco al passaggio a livello: "Da anni denunciamo gli stessi disservizi, ma nessuno interviene. Non vogliamo essere usati in campagna elettorale: servono soluzioni vere, subito."

Un'altra mattina di disservizi, paura e frustrazione in via Bagnatoio. L'ennesimo episodio: 45 minuti intrappolati dietro le sbarre del passaggio a livello, con una lunga coda di automobili bloccate da entrambi i lati. Una scena ormai familiare per chi vive nella zona, ma non per questo meno assurda. "È una situazione che mette a rischio la nostra sicurezza e quella dei mezzi di soccorso. Non possiamo continuare così", raccontano i residenti.

Il corteo pacifico del 10 novembre 2025, organizzato proprio per denunciare questi problemi, non ha prodotto alcun risultato concreto. "Da anni – dal 2023 – lanciamo appelli, segnaliamo disservizi, chiediamo interventi. E da anni riceviamo solo promesse e silenzi. Ci sentiamo cittadini di serie B", affermano con amarezza.

La rabbia cresce, insieme alla sensazione di essere stati abbandonati dalle istituzioni. "Viviamo ogni giorno con l'incertezza di restare bloccati, di non poter raggiungere il lavoro, la scuola, gli impegni. È diventata una trappola quotidiana. Non è vita."

Con l'avvicinarsi delle nuove votazioni comunali per l'elezione del Sindaco, i residenti temono che il tema venga nuovamente strumentalizzato. "Non vogliamo che via Bagnatoio diventi l'ennesimo slogan da campagna elettorale. Vogliamo atti immediati, verificabili, tempi certi e soluzioni definitive. Non altre parole."

La richiesta è chiara: trasformare un problema ignorato per troppo tempo in una priorità amministrativa reale. Perché via Bagnatoio, dicono i residenti, "non può più essere lasciata sola".
Ennesimo blocco del passaggio a livello di via Bagnatoio a CoratoEnnesimo blocco del passaggio a livello di via Bagnatoio a Corato
  • Via Bagnatoio
San Sebastiano: omaggio e riconoscimenti alla Polizia Locale
20 gennaio 2026 San Sebastiano: omaggio e riconoscimenti alla Polizia Locale
Un ponte verso il lavoro: partono gli stage di Network Contacts per “100x100 Maturi”
20 gennaio 2026 Un ponte verso il lavoro: partono gli stage di Network Contacts per “100x100 Maturi”
Altri contenuti a tema
I residenti di Via Bagnatoio in piazza per il passaggio a livello: il corteo e l’incontro con il sindaco Eventi I residenti di Via Bagnatoio in piazza per il passaggio a livello: il corteo e l’incontro con il sindaco Ancora un urlo disperato da parte di chi vive quotidianamente i disagi del passaggio a livello
I residenti di Via Bagnatoio scendono in strada, ma non è una protesta I residenti di Via Bagnatoio scendono in strada, ma non è una protesta "Vogliamo collaborare con il Comune": lunedì 10 novembre corteo pacifico per sbloccare la crisi del passaggio a livello che dura dal 2023
Via Bagnatoio si prepara a dire addio alle lunghe attese al passaggio a livello Attualità Via Bagnatoio si prepara a dire addio alle lunghe attese al passaggio a livello Finanziamento regionale sblocca il progetto per la viabilità. Sindaco De Benedittis: «Un risultato di squadra per la città»
Passaggio a livello di Via Bagnatoio tempi non definiti per la realizzazione Passaggio a livello di Via Bagnatoio tempi non definiti per la realizzazione Presentati il progetto e l'istanza di finanziamento al momento al vaglio della Regione Puglia
Via Bagnatoio, l'autorità di bacino distrettuale risponde al sindaco sulla possibile soluzione di "viale Giardino" Politica Via Bagnatoio, l'autorità di bacino distrettuale risponde al sindaco sulla possibile soluzione di "viale Giardino" Dall'incontro emerge che: "L’ipotesi di aprire una strada su un terreno segnato da vincoli idraulici sarà soggetta a procedure più complesse e lunghe"
La nota di Mimmo Lastella su via Bagnatoio: “Si cerchi una soluzione condivisa” La nota di Mimmo Lastella su via Bagnatoio: “Si cerchi una soluzione condivisa” Prima i post, poi le riunioni del comitato e infine gli striscioni: la questione della chiusura prolungata del passaggio a livello continua a essere irrisolta
Via Bagnatoio, la maggioranza: «A pagarne le spese sono i cittadini» Politica Via Bagnatoio, la maggioranza: «A pagarne le spese sono i cittadini» La nota stampa diramata da Partito Democratico, Italia Viva, Italia in Comune, Rimettiamo in Moto la Città, Demos
Via Bagnatoio, Direzione Corato contro il sindaco: «Mancanza di rispetto verso i residenti» Politica Via Bagnatoio, Direzione Corato contro il sindaco: «Mancanza di rispetto verso i residenti» La nota del gruppo: «il consigliere Perrone propone una soluzione rapidamente fattibile, il sindaco la respinge»
Mobilità negata e stazioni insicure: l’analisi di Legambiente Corato, dopo il Rapporto Pendolaria 2025
20 gennaio 2026 Mobilità negata e stazioni insicure: l’analisi di Legambiente Corato, dopo il Rapporto Pendolaria 2025
A Corato, la presentazione degli studi per la rigenerazione dell’area Torre Palomba - Oasi
20 gennaio 2026 A Corato, la presentazione degli studi per la rigenerazione dell’area Torre Palomba - Oasi
Ladri in un casolare a Corato, furto sventato dalle Guardie Campestri
19 gennaio 2026 Ladri in un casolare a Corato, furto sventato dalle Guardie Campestri
FAS Basket Corato, vittoria convincente contro l'Adria Bari
19 gennaio 2026 FAS Basket Corato, vittoria convincente contro l'Adria Bari
Nasce a Corato il "Comitato per il no " al Referendum sulla Giustizia
19 gennaio 2026 Nasce a Corato il "Comitato per il no" al Referendum sulla Giustizia
La NMC fa tremare Nardò ma alla fine la spuntano i padroni di casa
19 gennaio 2026 La NMC fa tremare Nardò ma alla fine la spuntano i padroni di casa
Corato, colpaccio esterno in ottica salvezza: Real Siti sconfitto 0-3
19 gennaio 2026 Corato, colpaccio esterno in ottica salvezza: Real Siti sconfitto 0-3
Real Siti-Corato, Doudou: «Non potevo rifiutare, cerchiamo di raggiungere l’obiettivo prima possibile»
17 gennaio 2026 Real Siti-Corato, Doudou: «Non potevo rifiutare, cerchiamo di raggiungere l’obiettivo prima possibile»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.