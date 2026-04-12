Ambulanza bloccata al passaggio a livello: oltre 15 minuti di ritardo nei soccorsi in via Bagnatoio

Un intervento di soccorso si è trasformato in una corsa contro il tempo rallentata da un imprevisto che, purtroppo, a Corato non è nuovo.Nel primo pomeriggio di oggi un'ambulanza diretta in via Bagnatoio per assistere un paziente in condizioni critiche è rimasta bloccata al passaggio a livello, con le sbarre abbassate, per oltre quindici minuti.Secondo quanto ricostruito, il mezzo del 118 nonostante l'urgenza non è riuscito ad attraversare il tratto ferroviario: le barriere sono rimaste chiuse per un tempo insolitamente lungo, impedendo all'equipaggio di raggiungere tempestivamente l'abitazione dove era stata segnalata la necessità di un intervento immediato.Solo dopo l'attesa forzata l'ambulanza ha potuto proseguire la corsa, raggiungendo finalmente il paziente, che è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale di Corato per gli accertamenti e le cure del caso.L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione del passaggio a livello, soprattutto quando a essere coinvolti sono mezzi di emergenza.Nonostante le rassicurazioni i residenti attendono chiarimenti e soluzioni reali che possano evitare il ripetersi di situazioni potenzialmente rischiose per la salute dei cittadini.