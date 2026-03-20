Nuovi treni Ferrotramviaria
Nuovi treni Ferrotramviaria
Attualità

Pendolari FBN, una petizione per il ripristino delle fermate e la riduzione dei treni veloci

Chiedono la riattivazione delle stazioni Quintino Sella, Bari Crispi, Corato sud-ospedale ed Europa

Corato - venerdì 20 marzo 2026 11.28 Comunicato Stampa
Un appello è stato lanciato da Mimmo Lastella, promotore di una petizione rivolta alla Direzione Generale di Ferrotramviaria S.p.A. e all'Assessorato Regionale Trasporti e Infrastrutture della Regione Puglia, per segnalare i disagi causati dal nuovo orario ferroviario della linea FBN.

I pendolari – lavoratori, studenti e utenti che quotidianamente utilizzano il treno per spostarsi tra casa, lavoro, scuole e presidi sanitari – denunciano la soppressione delle fermate di Quintino Sella, Bari Crispi, Corato sud-ospedale ed Europa, e l'aumento dei treni veloci nelle fasce orarie pendolari, che riduce le possibilità di accesso ai principali punti della città.

«Le modifiche all'orario e la riduzione delle fermate creano notevoli difficoltà nella mobilità quotidiana, soprattutto nelle ore di punta – spiegano i promotori – compromettendo l'accesso ai servizi essenziali e rendendo più complicati gli spostamenti di chi dipende dal trasporto pubblico.»

La petizione chiede formalmente:
  • il ripristino delle fermate nelle fasce orarie lavorative e di punta;
  • il ritorno del treno delle 16:48 da Bari Centrale ad Andria Sud con fermate intermedie a Corato sud-ospedale e Corato centrale, per favorire chi utilizza anche altri vettori come Trenitalia;
  • la riduzione dei treni veloci nelle ore di punta, privilegiando quelli che fermano nei principali accessi della città;
  • una revisione complessiva del piano d'esercizio, con attenzione alle esigenze dei pendolari.
La petizione, già aperta online, mira a sensibilizzare le istituzioni sul diritto alla mobilità e sull'importanza di un servizio ferroviario efficace e adeguato alle reali necessità degli utenti. I cittadini possono firmare la petizione a questo link.
"Chi va piano, va sano e va lontano – concludono i pendolari – speriamo che lo stesso valga anche sui binari della nostra regione."
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Ferrotramviaria
Il dono che costruisce una rete: ADISCO accoglie e sostiene i nuovi scout di Agesci Corato
20 marzo 2026 Il dono che costruisce una rete: ADISCO accoglie e sostiene i nuovi scout di Agesci Corato
Il programma completo della Settimana Santa 2026 a Corato
20 marzo 2026 Il programma completo della Settimana Santa 2026 a Corato
Altri contenuti a tema
Nuovi orari ferroviari Corato: disagi e criticità Nuovi orari ferroviari Corato: disagi e criticità La segnalazione di Lastella Mimmo
Nuova flotta di Ferrotramviaria: estensione del servizio nelle giornate festive anche a Corato Nuova flotta di Ferrotramviaria: estensione del servizio nelle giornate festive anche a Corato Servizio esteso alle domeniche e collegamenti rapidi per Bari, un traguardo da 68 mln di euro per connettere il Nord Barese
Ferrotramviaria, blocco temporaneo della circolazione a Corato Ferrotramviaria, blocco temporaneo della circolazione a Corato Bus sostitutivi per far fronte ad un guasto elettrico
Ferrotramviaria, anomalia tecnica alle porte di Bari. Disagi per i pendolari di Corato Cronaca Ferrotramviaria, anomalia tecnica alle porte di Bari. Disagi per i pendolari di Corato Passeggeri fatti scendere in sicurezza e trasferiti nella stazione centrale
Linea Ferrotramviaria, circolazione ripristinata a Corato Vita di Città Linea Ferrotramviaria, circolazione ripristinata a Corato Risolto il problema legato ai lavori in corso per il IV Stralcio della Salvaguardia Idraulica
Interruzione provvisoria linea Ferrotramviaria per messa in sicurezza a Corato Vita di Città Interruzione provvisoria linea Ferrotramviaria per messa in sicurezza a Corato Si è verificato uno smottamento del terreno di scarpata
Via Bagnatoio, Pavoncelli: «A breve potremo avviare i lavori, eliminando un disagio molto sentito» Vita di Città Via Bagnatoio, Pavoncelli: «A breve potremo avviare i lavori, eliminando un disagio molto sentito» Il presidente di Ferrotramviara ha fatto il punto oggi sui lavori in corso in occasione della visita di Matteo Salvini ad Andria
Ferrotramviaria, sospensione della circolazione tra Corato e Andria Ferrotramviaria, sospensione della circolazione tra Corato e Andria Non si sono conclusi i lavori di potenziamento sulla relativa linea ferroviaria
Le panchine di Piazza Sedile: restauro, ricollocazione o definitivo abbandono?
20 marzo 2026 Le panchine di Piazza Sedile: restauro, ricollocazione o definitivo abbandono?
Auto rubata ritrovata carbonizzata nelle campagne
20 marzo 2026 Auto rubata ritrovata carbonizzata nelle campagne
“Parole antiche, voci nuove”: laboratorio e reading musicale a Corato con il cantautore Mizio Vilardi
20 marzo 2026 “Parole antiche, voci nuove”: laboratorio e reading musicale a Corato con il cantautore Mizio Vilardi
Fondazione SECA presenta "The man Jesus ", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
20 marzo 2026 Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
Corato, due scippi in poche ore: città scossa dalla violenza
19 marzo 2026 Corato, due scippi in poche ore: città scossa dalla violenza
Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione
19 marzo 2026 Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione
"Vivere In " a Corato, un pomeriggio di spiritualità guidato dall'Arcivescovo D'Ascenzo
19 marzo 2026 "Vivere In" a Corato, un pomeriggio di spiritualità guidato dall'Arcivescovo D'Ascenzo
Desertificazione commerciale a Corato: 120 vetrine chiuse in circa 10 anni
19 marzo 2026 Desertificazione commerciale a Corato: 120 vetrine chiuse in circa 10 anni
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.