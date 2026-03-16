Nuovi orari ferroviari Corato: disagi e criticità

Le criticità consistono nella soppressione delle fermate della maggior parte dei treni veloci nelle stazioni di Quintino Sella, fermata strategica per i lavoratori, lavoratrici e pazienti che si devono recare al Policlinico e all'Istituto Oncologico. Fermata di Europa, strategica per i lavoratori dell'aeronautica militare e della Guardia di Finanza. Ciò comporta notevoli disagi all'utenza.

Alla luce di quanto esposto, si invita la Ferrotramviaria SpA a rivedere le suddette fermate, almeno nelle ore di maggior affluenza dei lavoratori pendolari e studenti, al fine di garantire un servizio più efficiente e rispondente alle esigenze della comunità. Si sottolinea l'importanza di ascoltare le istanze degli utenti, affinché il trasporto pubblico possa essere davvero accessibile e funzionale per tutti.

P.S.: Si chiede altresì il ripristino dei servizi igienico-sanitari nella stazione di Bari Centrale, disattivati per lavori da circa tre mesi. Tale mancanza sta generando ulteriori disagi, soprattutto per le persone che viaggiano quotidianamente e necessitano di questi servizi essenziali.

Il nuovo orario ferroviario della linea FBN sta generando malumori tra i pendolari. A segnalare alcune criticità è Mimmo Lastella, viaggiatore della tratta e responsabile del settore Trasporti e Infrastrutture del Partito di Risorgimento Socialista Puglia, che ha raccolto le segnalazioni di numerosi utenti del servizio.