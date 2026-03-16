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Nuovi orari ferroviari Corato: disagi e criticità

La segnalazione di Lastella Mimmo

Corato - lunedì 16 marzo 2026 11.55
Il nuovo orario ferroviario della linea FBN sta generando malumori tra i pendolari. A segnalare alcune criticità è Mimmo Lastella, viaggiatore della tratta e responsabile del settore Trasporti e Infrastrutture del Partito di Risorgimento Socialista Puglia, che ha raccolto le segnalazioni di numerosi utenti del servizio.

Le criticità consistono nella soppressione delle fermate della maggior parte dei treni veloci nelle stazioni di Quintino Sella, fermata strategica per i lavoratori, lavoratrici e pazienti che si devono recare al Policlinico e all'Istituto Oncologico. Fermata di Europa, strategica per i lavoratori dell'aeronautica militare e della Guardia di Finanza. Ciò comporta notevoli disagi all'utenza.
Alla luce di quanto esposto, si invita la Ferrotramviaria SpA a rivedere le suddette fermate, almeno nelle ore di maggior affluenza dei lavoratori pendolari e studenti, al fine di garantire un servizio più efficiente e rispondente alle esigenze della comunità. Si sottolinea l'importanza di ascoltare le istanze degli utenti, affinché il trasporto pubblico possa essere davvero accessibile e funzionale per tutti.
P.S.: Si chiede altresì il ripristino dei servizi igienico-sanitari nella stazione di Bari Centrale, disattivati per lavori da circa tre mesi. Tale mancanza sta generando ulteriori disagi, soprattutto per le persone che viaggiano quotidianamente e necessitano di questi servizi essenziali.

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