Nuovi treni Ferrotramviaria
Nuovi treni Ferrotramviaria
Attualità

Ferrotramviaria, blocco temporaneo della circolazione a Corato

Bus sostitutivi per far fronte ad un guasto elettrico

Corato - giovedì 19 febbraio 2026 12.49 Comunicato Stampa
Ferrotramviaria S.p.A. informa che la temporanea interruzione della circolazione ferroviaria sulla tratta Terlizzi – Andria è conseguente a un guasto tecnico alla fornitura elettrica Enel che alimenta l'impianto ACC (Apparato Centrale Computerizzato) di Ruvo.

L'interruzione della fornitura elettrica ha provocato la disconnessione degli impianti di gestione e controllo della circolazione ferroviaria di Ruvo, Corato e Andria Sud, rendendo necessario il blocco temporaneo della circolazione ferroviaria sulla tratta interessata.

Ferrotramviaria ha prontamente attivato i servizi sostitutivi con autobus per garantire la continuità del servizio ai viaggiatori lungo il tratto interrotto.
Seguiranno aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.
  • Ferrotramviaria
Il coratino Luigi Menduni è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari - BAT
19 febbraio 2026 Il coratino Luigi Menduni è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari - BAT
Corsa sospetta sulla SP231: vigilanza privata e Polizia di Stato bloccano due veicoli carichi di parti d’auto rubate
19 febbraio 2026 Corsa sospetta sulla SP231: vigilanza privata e Polizia di Stato bloccano due veicoli carichi di parti d’auto rubate
Altri contenuti a tema
Ferrotramviaria, anomalia tecnica alle porte di Bari. Disagi per i pendolari di Corato Cronaca Ferrotramviaria, anomalia tecnica alle porte di Bari. Disagi per i pendolari di Corato Passeggeri fatti scendere in sicurezza e trasferiti nella stazione centrale
Linea Ferrotramviaria, circolazione ripristinata a Corato Vita di Città Linea Ferrotramviaria, circolazione ripristinata a Corato Risolto il problema legato ai lavori in corso per il IV Stralcio della Salvaguardia Idraulica
Interruzione provvisoria linea Ferrotramviaria per messa in sicurezza a Corato Vita di Città Interruzione provvisoria linea Ferrotramviaria per messa in sicurezza a Corato Si è verificato uno smottamento del terreno di scarpata
Via Bagnatoio, Pavoncelli: «A breve potremo avviare i lavori, eliminando un disagio molto sentito» Vita di Città Via Bagnatoio, Pavoncelli: «A breve potremo avviare i lavori, eliminando un disagio molto sentito» Il presidente di Ferrotramviara ha fatto il punto oggi sui lavori in corso in occasione della visita di Matteo Salvini ad Andria
Ferrotramviaria, sospensione della circolazione tra Corato e Andria Ferrotramviaria, sospensione della circolazione tra Corato e Andria Non si sono conclusi i lavori di potenziamento sulla relativa linea ferroviaria
Lavori ferroviari Corato-Andria, i dubbi di Risorgimento Socialista Corato Lavori ferroviari Corato-Andria, i dubbi di Risorgimento Socialista Corato La nota stampa del referente Mimmo Lastella
Lavori sulla linea Corato-Andria: sospensione prorogata e nuova variazione oraria Territorio Lavori sulla linea Corato-Andria: sospensione prorogata e nuova variazione oraria La nota ufficiale di Ferrotramviaria S.p.A. non essendosi conclusi i lavori di potenziamento
Disagi ferrovie Bari Nord, appello al Prefetto per tavolo tecnico-operativo Disagi ferrovie Bari Nord, appello al Prefetto per tavolo tecnico-operativo La nota di Mimmo Lastella, già portavoce Comitato Viaggiatori Bari e BAT
Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio
19 febbraio 2026 Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio
Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026
18 febbraio 2026 Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026
Colpo argentino per la Virtus: Julian Casalini è biancoblue
18 febbraio 2026 Colpo argentino per la Virtus: Julian Casalini è biancoblue
Grande successo per le seconda sfilata del Carnevale Coratino – FOTO
18 febbraio 2026 Grande successo per le seconda sfilata del Carnevale Coratino – FOTO
L’I.C. “Tattoli - De Gasperi” di Corato vola alto
18 febbraio 2026 L’I.C. “Tattoli - De Gasperi” di Corato vola alto
Corato protagonista di Olio Capitale 2026: al via le adesioni per i produttori di olio EVO
18 febbraio 2026 Corato protagonista di Olio Capitale 2026: al via le adesioni per i produttori di olio EVO
L’Osservatorio Astronomico Andromeda di Corato celebra il suo quindicesimo anniversario
18 febbraio 2026 L’Osservatorio Astronomico Andromeda di Corato celebra il suo quindicesimo anniversario
Adriatica Industriale Virtus Corato, vittoria di carattere contro Molfetta
17 febbraio 2026 Adriatica Industriale Virtus Corato, vittoria di carattere contro Molfetta
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.