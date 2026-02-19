Ferrotramviaria, blocco temporaneo della circolazione a Corato

Ferrotramviaria S.p.A. informa cheè conseguente a un guasto tecnico alla fornitura elettrica Enel che alimenta l'impianto ACC (Apparato Centrale Computerizzato) di Ruvo.L'interruzione della fornitura elettrica ha provocato la disconnessione degli impianti di gestione e controllo della circolazione ferroviaria diRuvoe Andria Sud, rendendo necessario il blocco temporaneo della circolazione ferroviaria sulla tratta interessata.Ferrotramviaria ha prontamente attivato i servizi sostitutivi con autobus per garantire la continuità del servizio ai viaggiatori lungo il tratto interrotto.Seguiranno aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.