Attualità
Ferrotramviaria, blocco temporaneo della circolazione a Corato
Bus sostitutivi per far fronte ad un guasto elettrico
Corato - giovedì 19 febbraio 2026 12.49 Comunicato Stampa
Ferrotramviaria S.p.A. informa che la temporanea interruzione della circolazione ferroviaria sulla tratta Terlizzi – Andria è conseguente a un guasto tecnico alla fornitura elettrica Enel che alimenta l'impianto ACC (Apparato Centrale Computerizzato) di Ruvo.
L'interruzione della fornitura elettrica ha provocato la disconnessione degli impianti di gestione e controllo della circolazione ferroviaria di Ruvo, Corato e Andria Sud, rendendo necessario il blocco temporaneo della circolazione ferroviaria sulla tratta interessata.
Ferrotramviaria ha prontamente attivato i servizi sostitutivi con autobus per garantire la continuità del servizio ai viaggiatori lungo il tratto interrotto.
Seguiranno aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.
