Nuovi treni Ferrotramviaria
Nuovi treni Ferrotramviaria
Cronaca

Ferrotramviaria, anomalia tecnica alle porte di Bari. Disagi per i pendolari di Corato

Passeggeri fatti scendere in sicurezza e trasferiti nella stazione centrale

Corato - martedì 27 gennaio 2026 15.38
Traffico ferroviario bloccato lungo la linea tra Bari e Andria della Ferrotramviaria spa. Alle 13.30 circa, il treno ET91318 è rimasto bloccato per un'anomalia tecnica all'imbocco della stazione del capoluogo pugliese, poco prima della fermata di via Quintino Sella.
I passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza dal convoglio, con l'assistenza del personale presente e sono stati fatti rientrare nella stazione di Bari Centrale.

Contestualmente sono stati attivati i bus sostitutivi per garantire la continuità dei collegamenti con il Nord Barese e la Bat e limitare i disagi per l'utenza. Proseguono le operazioni di recupero del treno bloccato per far sì che la circolazione possa riprendere regolare nel pomeriggio di martedì 27 gennaio. Tutte le info utili all'utenza possono essere reperibili sui canali social ed il canale Whatsapp aziendale.
  • Ferrotramviaria
Al liceo artistico una lezione per il Giorno della Memoria: ricordare il passato per agire nel presente
27 gennaio 2026 Al liceo artistico una lezione per il Giorno della Memoria: ricordare il passato per agire nel presente
"Radici e Storie ": al via a Corato le passeggiate urbane
27 gennaio 2026 "Radici e Storie": al via a Corato le passeggiate urbane
Altri contenuti a tema
Linea Ferrotramviaria, circolazione ripristinata a Corato Vita di Città Linea Ferrotramviaria, circolazione ripristinata a Corato Risolto il problema legato ai lavori in corso per il IV Stralcio della Salvaguardia Idraulica
Interruzione provvisoria linea Ferrotramviaria per messa in sicurezza a Corato Vita di Città Interruzione provvisoria linea Ferrotramviaria per messa in sicurezza a Corato Si è verificato uno smottamento del terreno di scarpata
Via Bagnatoio, Pavoncelli: «A breve potremo avviare i lavori, eliminando un disagio molto sentito» Vita di Città Via Bagnatoio, Pavoncelli: «A breve potremo avviare i lavori, eliminando un disagio molto sentito» Il presidente di Ferrotramviara ha fatto il punto oggi sui lavori in corso in occasione della visita di Matteo Salvini ad Andria
Ferrotramviaria, sospensione della circolazione tra Corato e Andria Attualità Ferrotramviaria, sospensione della circolazione tra Corato e Andria Non si sono conclusi i lavori di potenziamento sulla relativa linea ferroviaria
Lavori ferroviari Corato-Andria, i dubbi di Risorgimento Socialista Corato Attualità Lavori ferroviari Corato-Andria, i dubbi di Risorgimento Socialista Corato La nota stampa del referente Mimmo Lastella
Lavori sulla linea Corato-Andria: sospensione prorogata e nuova variazione oraria Territorio Lavori sulla linea Corato-Andria: sospensione prorogata e nuova variazione oraria La nota ufficiale di Ferrotramviaria S.p.A. non essendosi conclusi i lavori di potenziamento
Disagi ferrovie Bari Nord, appello al Prefetto per tavolo tecnico-operativo Attualità Disagi ferrovie Bari Nord, appello al Prefetto per tavolo tecnico-operativo La nota di Mimmo Lastella, già portavoce Comitato Viaggiatori Bari e BAT
Disagi ferrovie Bari Nord, la risposta dell'assessora Debora Ciliento Attualità Disagi ferrovie Bari Nord, la risposta dell'assessora Debora Ciliento L'assessora della Regione Puglia chiede di potenziare le misure di vigilanza
Adriatica Industriale Virtus Corato, importante e sofferta vittoria contro Trani
27 gennaio 2026 Adriatica Industriale Virtus Corato, importante e sofferta vittoria contro Trani
Giornata della memoria, De Benedittis: «Le derive autoritarie non hanno mai portato nulla di buono»
27 gennaio 2026 Giornata della memoria, De Benedittis: «Le derive autoritarie non hanno mai portato nulla di buono»
Presentazione di "In Gamba " a Corato: il nuovo progetto sulla mobilità sostenibile
27 gennaio 2026 Presentazione di "In Gamba" a Corato: il nuovo progetto sulla mobilità sostenibile
Tra guerre e responsabilità: un dibattito necessario a Corato
27 gennaio 2026 Tra guerre e responsabilità: un dibattito necessario a Corato
“IN Attività” torna a Corato, l'iniziativa sull'inclusione e sul supporto ad atleti con disabilità
27 gennaio 2026 “IN Attività” torna a Corato, l'iniziativa sull'inclusione e sul supporto ad atleti con disabilità
La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
26 gennaio 2026 La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta
26 gennaio 2026 Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta
Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
26 gennaio 2026 Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.