Ferrotramviaria, anomalia tecnica alle porte di Bari. Disagi per i pendolari di Corato

Traffico ferroviario bloccato lungo la linea tra Bari e Andria della Ferrotramviaria spa. Alle 13.30 circa, il treno ET91318 è rimasto bloccato per un'anomalia tecnica all'imbocco della stazione del capoluogo pugliese, poco prima della fermata di via Quintino Sella.I passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza dal convoglio, con l'assistenza del personale presente e sono stati fatti rientrare nella stazione di Bari Centrale.Contestualmente sono stati attivati i bus sostitutivi per garantire la continuità dei collegamenti con il Nord Barese e la Bat e limitare i disagi per l'utenza. Proseguono le operazioni di recupero del treno bloccato per far sì che la circolazione possa riprendere regolare nel pomeriggio di martedì 27 gennaio. Tutte le info utili all'utenza possono essere reperibili sui canali social ed il canale Whatsapp aziendale.