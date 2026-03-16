Nuova flotta di Ferrotramviaria: estensione del servizio nelle giornate festive anche a Corato

Una domenica che segna uno spartiacque per la mobilità del Nord Barese. Questa mattina, presso la stazione di. ha presentato ufficialmente il completamento del rinnovo della propria flotta aziendale e il nuovo Programma di Esercizio, in vigore da oggi, 15 marzo 2026. Le novità sono sostanziali e destinate a cambiare la quotidianità di migliaia di cittadini: l'entrata in servizio di undici nuovissimi elettrotreni Alstom ETR 104 e, soprattutto, l'All'incontro hanno preso parte i vertici aziendali, tra cui il Presidente e Amministratore Delegato di Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli, e i massimi rappresentanti istituzionali del territorio: il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l'Assessore regionale ai Trasporti Raffaele Piemontese, all'Ambiente Debora Ciliento, la Sindaca di Andria Giovanna Bruno e per il Sindaco di Corato, l'assessore Vincenzo Sinisi.Per sugellare l'importanza di questa giornata è anche giunto ad Andria, il Dirigente superiore di P.S. Michele De Tullio, Responsabile per la Puglia, Basilicata e Molise della Polizia Ferroviaria, che attiverà una serie di servizi anche su questa tratta delle ferrovie in concessione.A delineare i contorni economici e strategici dell'operazione è stato l'ingegnere Vito Mastrodonato, Direttore Operativo di Ferrotramviaria: «Oggi celebriamo l'arrivo e il completamento della flotta di 11 treni Alstom ETR 104. Si tratta del coronamento di un investimento di 68 milioni di euro, di cui 57 a carico della finanza pubblica della Regione Puglia e 11 di investimento diretto da parte di Ferrotramviaria». Un mix vincente tra pubblico e privato che non si limita solo al rinnovamento del materiale rotabile, ma che punta a connettere il territorio al resto del mondo in tempi rapidi. Il nuovo servizio permetterà infatti diin soli 45 minuti, offrendo a cittadini e turisti un accesso diretto al network di voli nazionali e internazionali, e agevolando al contempo la scoperta delle bellezze del territorio.Per le amministrazioni locali, i nuovi treni rappresentano solo un tassello di una più ampia rigenerazione urbana. La Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha sottolineato l'impegno congiunto con Ferrotramviaria, Regione e il Comune di Corato per far convergere queste opportunità con i piani di sviluppo cittadini. «Andria, in particolare, è impegnata con il grande cantiere per l'interramento della ferrovia, lavori che viaggiano contestualmente alle misure PINQuA e ai fondi regionali», ha spiegato la prima cittadina.L'obiettivo è chiaro: trasformare Andria in una città pronta alle sfide della sostenibilità. «Oggi le nostre città sono caratterizzate dalla presenza di troppe autovetture. Noi stiamo incoraggiando l'uso della mobilità alternativa creando gli strumenti opportuni per spostarsi».La Prima Cittadina non ha nascosto le criticità del passato, raccogliendo il sentimento dei pendolari: «La gente riversa su noi sindaci il dispiacere per i treni che non arrivavano nei giorni festivi o per gli orari non rispettati. Avevamo garantito che il dialogo non andava solo nella direzione di ammodernare la flotta, ma anche di mettere a punto in maniera precisa gli orari. Abbiamo tutto l'interesse a garantire il rispetto delle esigenze di lavoratori, pendolari e studenti».La giornata non ha visto protagonista solo il "ferro". Contestualmente ai treni, sono stati inaugurati anche nuovi autobus che andranno a integrare il servizio di trasporto pubblico, innalzando notevolmente gli standard di sicurezza e comfort. I nuovi mezzi su gomma sono infatti dotati di avanzati sistemi di sicurezza, un nuovo impianto di videosorveglianza interna, monitor con messaggi audio per annunciare le fermate, sistemi di biglietteria elettronica, pedane per garantire l'accesso ai passeggeri con disabilità e tasti di emergenza.Un passo avanti su tutti i fronti, dunque, per una mobilità che da oggi promette di essere più verde, più puntuale e, finalmente, a disposizione dei cittadini sette giorni su sette.