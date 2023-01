Basket Corato, altro ko: Sala Consilina vince 84-69

Sesta sconfitta consecutiva ma segnali di ripresa per l'Adriatica Industriale Corato, che viene battuta solo nel finale a Sala Consilina. 84-69 il finale di una gara che è stata molto più equilibrata e lottata di quanto non dica il punteggio finale. Corato ha giocato alla pari con i padroni di casa per almeno 35 minuti cedendo solo per alcuni errori nel finale prima che negli ultimissimi minuti il vantaggio si sia dilatato. Dopo il ko contro Ruvo però la reazione c'è stata in casa neroverde, anche se purtroppo è arrivata una nuova battuta d'arresto che complica la classifica dell'Adriatica Industriale.Coach Putignano in avvio schiera Idiaru, Stella, Gambarota, Infante ed il nuovo acquisto Boev mentre coach Paternoster si affida a Cimminella, Klacar, Divac, Gaye e Anaekwe.Avvio di gara subito di marca coratina con Francesco Infante sugli scudi. Il numero 34 è immarcabile e micidiale ai liberi, costringe Anaekwe a commettere subito 2 falli e segna i primi 6 punti coratini. La gara è però equilibrata oltre che molto bella e spettacolare e le due squadre si superano vicendevolmente fino al 13-12, quando arriva il primo parziale significativo della gara. La tripla di Misolic e la bravura dei locali ai liberi costa a Corato un 7-2 che lancia i campani sul 20-14. I coratini provano a recuperare il gap ma si va al primo miniriposo sul 24-17 in favore dei padroni di casa, con gli ospiti però ancora pienamente nel match.Secondo quarto che si apre con Sala Consilina, più pronta e reattiva nelle conclusioni e nei rimbalzi offensivi, che scappa via sul 30-19. Corato però non molla e resta con la testa e con le gambe sempre nel match. Due recuperi difensivi valgono 4 punti in contropiede e nemmeno la successiva bomba di Erkmaa da 3 punti spegne l'Adriatica Industriale, che con 4 punti di Boev resta pienamente in corsa recuperando il break e costringendo coach Paternoster al timeout (33-29 al 16'). Al rientro in campo sono però i locali a continuare a dirigere le operazioni con Corato che non molla sino all'intervallo, quando il parziale recita 41-34 per Sala Consilina.Dopo l'intervallo l'Adriatica Industriale Corato parte meglio ed è aggressiva sotto le plance muovendo le sue torri Boev ed Infante (grande partita di entrambi). Il nuovo acquisto ex Chieti spinge i suoi con canestri di pregevole fattura che, assieme a quelli di Infante, azzerano il gap dei locali grazie ad un controparziale di 5-12. La successiva tripla di capitan Stella, la prima ed unica della sua gara, da il nuovo vantaggio ai coratini dopo quelli del primo quarto (47-49 al 26'). La gara torna bella ed incerta e si iscrive a referto anche Battaglia, che entra dalla panchina e segna due bellissime triple che tengono avanti Corato (52-55). Alla successiva reazione campana che si concretizza in un 5-0 locale risponde ancora Battaglia, che con gioco da 3 punti realizzato a fil di sirena, manda i suoi avanti all'ultimo mini break sul 57-58. Un parziale vinto dai coratini 16-24 giocando davvero bene, con grande grinta e concentrazione sia in attacco che in difesa.Ultimo periodo che si apre in modo quanto mai equilibrato. Le triple di Del Tedesco e Gatta rispondono e ricacciano indietro i tentativi di fuga degli ospiti ma si gioca palla su palla, da una parte e dall'altra. I campani riescono a sfruttare alcuni errori di troppo dei coratini e con un canestro di Erkmaa vanno sul 69-64. Corato tenta di non mollare la presa con un tap in di Infante (69-66), ma i padroni di casa sono più lucidi e trovano la fuga a lungo cercata proprio nel momento più importante della gara (76-66 al 38') grazie a Giunta, che trova 5 punti sui 7 dei locali che di fatto consegnano la vittoria a Sala Consilina, nonostante la tripla di Artioli provi a tenere vive le speranze coratine. Finisce però 84-69 per Sala Consilina, con Corato che ancora non trova i 2 punti e chiude il girone d'andata con soli 3 successi all'attivo.DIESEL TECNICA SALA CONSILINA - ADRIATICA INDUSTRIALE CORATO 84-69SALA CONSILINA: Cimminella 16, Divac 4, Klacar 3, Misolic 9, Obinna Anaekwe 10, Serigne Gaye 12, Giunta 14, Erkmaa 13, Grottola ne, Casillo ne, Schisa ne, Milijkovic ne. All. PaternosterCORATO: Gatta 3, Idiaru 4, Boev 16, Stella 5, Infante 14, Del Tedesco 3, Artioli 5, Gambarota 8, Battaglia 11, Sgarlato ne. All. Putignano.ARBITRI: Roca e Rodia di AvellinoPARZIALI: 24-17 41-34 57-58 84-69USCITI PER 5 FALLI: BoevNOTE: Fallo antisportivo ad Artioli