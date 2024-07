Corato Calcio, la fine è vicina?

Dopo quasi ottant'anni di storia, il Corato Calcio rischia di scomparire per sempre, portando con sé un pezzo fondamentale della cultura sportiva della nostra città. Nonostante i numerosi cambi di proprietà, le crisi e le fluttuazioni tra le categorie, con il picco della Serie D nei primi anni '80, i neroverdi non avevano mai gettato la spugna.

L'anno scorso, la situazione era simile a quella attuale, ma un gruppo di imprenditori, insieme all'amministrazione comunale, aveva salvato il titolo, permettendo al Corato di disputare il campionato di Eccellenza pugliese. La stagione si era conclusa con la salvezza sul campo, grazie alla vittoria nell'ultima giornata contro il Mola (3-4).

Ora, a una settimana dalla scadenza per le iscrizioni al campionato di Eccellenza pugliese, sembra improbabile che qualche imprenditore possa presentarsi all'ultimo momento con un progetto degno di nota. Considerando che la Coppa Italia inizia la prima settimana di settembre e che le squadre dovrebbero iniziare il ritiro almeno nella prima settimana di agosto, i neroverdi si trovano senza stadio (previsto per gennaio) e senza organigramma societario, dato che la società traghettatrice ha rinunciato alle proprie responsabilità nel mese di aprile. Inoltre, mancano sia lo staff che la squadra.

Gli ostacoli per gli eventuali imprenditori sono numerosi, a cominciare dall'Eccellenza a girone unico, che comporta costi maggiori per la stagione. Il livello di questo girone unico, praticamente una Serie D2, aumenta ulteriormente i costi degli ingaggi, con molti giocatori che scendono dalla Serie D per giocare nelle squadre d'Eccellenza.

La situazione sembra ormai irrimediabile e non ha senso ora discutere di chi sia la colpa. Nonostante i contatti con alcuni imprenditori locali nei giorni scorsi, nessuno sembra aver fatto passi avanti positivi. È incredibile che, mentre la questione dello stadio sembra in via di risoluzione, nessun imprenditore si sia ancora fatto avanti per salvare il Corato Calcio.

Il calcio a Corato sta morendo e solo un miracolo potrebbe salvarlo. E questa volta, dopo tanti salvataggi in zona Cesarini, la sconfitta sembra davvero inevitabile.