Nuova Matteotti Corato, l'under 13 vola alle finali nazionali

sarà una data da incorniciare nella storia della: grazie al successo nella finalissima contro la Ginn.Angiulli Bari Elite con il risultato di 60-56 in un PalaBalestrazzi preso d'assalto dai tantissimi tifosi biancoblu, la NMC U13 di coach Raffaele Mazzilli conquista il titolo di Campione Regionale U13 Silver e vola alle Finali Nazionali di categoria che si terranno a Perugia dal 6 all'8 giugno.La ciliegina sulla torta di una stagione memorabile per i "ragazzi terribili" di coach Mazzilli. Una vera e propria marcia trionfale caratterizzata da ben 23 vittorie in altrettante partite disputate con numeri da record: un attacco fenomenale da 2761 punti segnati (media mostruosa di 120 punti a partita) e una difesa granitica da 569 punti subiti (media di 24,7 punti a partita).Il giusto riconoscimento per la passione e il duro lavoro mostrati da questi piccoli grandi campioni coratini doc sin dal primo allenamento e nel corso dell'intera stagione: le triple sensazionali dei gemelli Tandoi, l'energia e l'agonismo di Quatela e di Di Girolamo, le mani da piovra di Marzulli che recupera tanti palloni in stile "Arsenio Lupin" e il contributo silenzioso ma determinante di Quinto, Mazzilli, Corcelli, Fusco, Di Tommaso, Carlone e Mastrorillo.Coach Mazzilli schiera dal primo minuto Francesco e Giuseppe Tandoi con Marzulli, Quatela e capitan Di Girolamo. Dall'altra parte coach Zotti si affida a Fabio Ancona, Luca Ancona, Squeo, Rubino e Ruggiero.Primo quarto strepitoso per i biancoblu che mettono in chiaro sin da subito le proprie intenzioni e la propria fame di vittoria: un attacco spumeggiante e una difesa difficile da superare consentono a Corato di diventare padrone del campo sin dai primi minuti della partita e di raggiungere anche i diciotto punti di vantaggio grazie al canestro di Quatela (23-5), prima dei cinque punti consecutivi messi a segno dagli avversari che accorciano le distanze sul 23-10.Nel secondo quarto parte meglio la compagine biancorossa che, grazie ai canestri di Mossa e Luca Ancona, si porta sotto la doppia di cifra di svantaggio (25-16), ma Quatela realizza cinque punti consecutivi che permettono alla NMC di ritrovare un vantaggio rassicurante (30-18). Nel finale di quarto Luca Ancona e Rubino mettono a referto due canestri di fila e mandano le squadre all'intervallo lungo sul 34-24.All'uscita dagli spogliatoi Corato parte con il freno a mano tirato e i ragazzi di coach Zotti, trascinati dal talento del proprio capitano Ruggiero, ne approfittano confezionando un parziale di 7-0 che consente loro di ritornare prepotentemente in partita (36-33). La tripla di Francesco Tandoi sembra dare una boccata di ossigeno alla NMC (45-41) ma, in un men che non si dica, Bari mette il piede sull'acceleratore nelle battute finali del quarto ed impatta a quota 45.Nel quarto periodo di gioco l'Angiulli completa l'opera e, grazie ad un Luca Ancona chirurgico dalla lunetta, ribalta il risultato (48-50). La NMC si rimette subito in carreggiata, nonostante l'uscita dal campo di Di Girolamo per 5 falli che fino a quel momento stava dominando sotto le plance, con la tripla di uno strepitoso Francesco Tandoi dall'arco (saranno quattro le bombe a fine partita per lui) e il canestro di un coriaceo Quatela (53-50). Bari pareggia con la conclusione dai 6,75 di Fabio Ancona (53-53) ma non ha fatto i conti con Giuseppe Tandoi e il solito Quatela che non si fanno intimorire dalla pressione degli ultimi minuti e mettono a segno cinque punti di importanza capitale (58-53). Ruggiero è l'ultimo a mollare per i suoi e porta la sua squadra a soli due punti di distanza dai biancoblu a 18 secondi dalla fine (58-56), ma la NMC è lucida ai tiri liberi e si regala una giornata da sogno: il risultato finale dice 60-56 per Corato che vale il titolo di Campioni Regionali U13 Silver e l'accesso alle Finali Nazionali.