Corato calcio, convocata per domani una conferenza stampa aperta alla cittadinanza

Powered by

Il Presidente dell'U.S.D. Corato calcio 1946 Gabriele Palermo e i dirigenti dimissionari convocano una conferenza stampa aperta a giornalisti e cittadinanza per il giorno 25 giugno alle ore 19:00 presso il bar Movie Cafè per fare il punto della situazione alla luce del comunicato dello scorso 20 giugno.L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Corato calcio e moderata dal giornalista Giuseppe Di Bisceglie.