Un coratino in Lega Pro: Francesco Lops è un nuovo calciatore del Sorrento

Francesco Lops, calciatore nato e cresciuto a Corato, vestirà i colori del Sorrento (Lega Pro, Girone C) per la stagione 2024/2025.Centrocampista duttile con spiccate doti offensive, Lops, diciannove anni da poco compiuti, si è fatto notare dal calcio dei professionisti nella Primavera del Bari. La continuità di grandi prestazioni gli ha permesso di esordire in Coppa Italia contro il Parma, prima di essere girato in prestito alla Cavese (Serie D), dove ha collezionato 11 presenze ed una rete, conquistando con i campani la promozione in Serie C.Tornato a Bari, dopo i primi giorni di ritiro a Roccaraso con i galletti di mister Longo, Lops è stato girato nuovamente in prestito, questa volta a Sorrento, dove certamente si ritaglierà uno spazio da protagonista tra i professionisti.Probabilmente in questo Bari, Lops avrebbe potuto dire la sua da protagonista, ma il club dei tanto discussi De Laurentiis ha preferito girarlo nuovamente in prestito a farsi le ossa. Che sia l'anno della definitiva consacrazione per il talentuoso centrocampista coratino? Noi ce lo auguriamo.