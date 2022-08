Quasi mezz'ora in campo per un esordio rimarchevole ai massimi livelli del calcio italiano. Christian Acella, giovane atleta di origini coratine per linea paterna, ha debuttato in Coppa Italia nel confronto giocato e vinto lunedì 8 agosto dalla sua Cremonese - neopromossa in Serie A - contro la Ternana per 3-2.Il classe 2002, nella foto insieme a Federico Chiesa, ha compiuto una parte della trafila del vivaio con il Cagliari e in seguito le sue prestazioni sono state acquisite dal clun lombardo, che l'ha girato in prestito in C al Giana Erminio, formazione nella quale ha collezionato 31 presenze nell'ultima annata, partendo per 25 volte da titolare e riuscendo a mettere a segno anche due reti. Il coratino ha sfiorato il gol anche al suo debutto nel contesto maggiore: subentrato al 63', l'ex calciatore della Primavera della Cremonese è andato al tiro con un destro all'angolino che ha impegnato il portiere avversario. Un gran bell'inizio di stagione per, sempre più parte integrante del progetto tecnico della compagine grigiorossa, tornata in Serie A 26 anni dopo l'ultima apparizione. L'avventura della Cremonese sarà seguita a Corato con un pizzico di simpatia e attenzione in più.