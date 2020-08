Parte da Castel del Monte la prima tappa del Giro d’Italia

Venticinque aerei ultraleggeri atterreranno nel pomeriggio di oggi, sabato 1 agosto, sull'avio-superficie Tannoja, ai piedi di Castel del Monte, nella prima tappa del Giro d'Italia "Fly to Italy", organizzato promosso dall'associazione "Piloti di Classe", dal 1 all'8 agosto 2020.«Il Gal "Le Città di Castel del Monte" – precisa Michelangelo de Benedittis, presidente del Gruppo di Azione Locale – ha patrocinato con entusiasmo questa manifestazione perché l'arrivo in volo di un così considerevole numero di aerei ultraleggeri rappresenti un segnale di ripresa e di buon auspicio nella ripresa delle attività turistiche della nostra zona, paralizzata dall'emergenza Covid 19 come tutta Italia. È il segnale di come la nostra bellissima terra possa essere raggiunta da più parti, anche volando. Naturalmente questa possibilità riguarda solo una piccola parte di appassionati, che comunque rappresentano un buon veicolo di promozione».L'atterraggio, nell'avio-superficie gestita dall'Aeroclub "I Templari", avverrà nel tardo pomeriggio, dopo le 17.00, e gli arrivi, per ragioni di sicurezza, saranno scaglionati secondo rigide regole di gestione del volo degli ultraleggeri. Il gruppo sarà ospite della struttura, per poi ripartire nella mattinata del 2 agosto, alla volta della Sicilia, e completare la seconda tappa del Giro d'Italia.