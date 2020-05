Aniep continua l'attività solidale a favore delle persone in difficoltà

Il presidente Aniep Fabrizio Strippoli esprime gratitudine ad alcune aziende del territorio che hanno consentito una raccolta alimentare per le persone in difficoltà."Sostegno e solidarietà le motivazioni che vedono ancora una volta ANIEP e Caritas operare in sinergia per aiutare i meno abbienti a fronteggiare il momento particolarmente difficile che tutti noi stiamo vivendo.Sostanzioso anche questo secondo apporto col quale ci siamo impegnati a donare ben 1000 uova, 120kg di pasta, 1000 confezioni circa tra latte e zucchero. Voglio ringraziare chi ha contribuito alla donazione e citare le aziende Edil Ma di Angelo Mangione, Granoro Di Marina e Daniela Mastromauro,Commerciale Carri e i suoi collaboratori, az. Agricola Del Monte, az. Agricola Volpe, il presidente dell'associazione "Due mani per la vita" Gianni Papagno, gli amici del Club Ultras Corato 1946 e gli amici del Club Inter Corato.Un ringraziamento particolare va al nostro partner ormai consolidato Autosalone Pugliese s.r.l. che questa volta ha contribuito anche alla logistica. In qualita di Presidente Aniep Sez Provinciale Bari Corato sono molto gratificato per la collaborazione ricevuta ed auguro a tutti una buona ripresa lavorativa ed economica!"