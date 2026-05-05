Blitz contro i clan prima della festa di San Nicola. TUTTI I NOMI

Una forte risposta dello Stato per fermare un'allarmante escalation di sangue. Bari è stata blindata da un'operazione congiunta diche ha portato all'arresto e al fermo di 14 membri dei clan, risolvendo gli omicidi diLe indagini - l'ordinanza è del giudice per le indagini preliminari del- hanno ricostruito l'omicidio di «Lello» Capriati che «avvenne il 1 aprile 2024 a Torre a Mare, nel giorno del lunedì di Pasqua, quando due killer (, allora alto in grado nel gruppo Strisciuglio, e il suo complice, giunti a bordo di unabianca, esplosero contro la vittima quattro colpi di pistola mentre viaggiava in auto».Marinelli avrebbe deciso di effettuare il "salto di qualità" colpendo il garante del clan avversario per vendicare l'affronto del rione Carbonara, quando, insieme a, ferirono due ragazzi vicini a Marinelli. «All'epoca dei fatti Capriati era il rappresentante più autorevole del clan e il suo eclatante omicidio ha segnato una ulteriore profonda rottura dei fragili equilibri di potere barese, che in qualche modo Capriati aveva provato a salvaguardare».Le indagini dellahanno consentito alladi chiedere e di ottenere, non solo per l'omicidio, ma anche per altri reati. Tra gli indagati risulta lo stesso, ucciso a Bisceglie. E sempre oggi, l'ha disposto l'esecuzione di tre fermi di indiziati di delitto in relazione all'omicidio di «Uecchione», avvenuto il 19 aprile scorso nella discoteca, sulla base delle indagini deiSono stati fermati tre giovani,, 22 anni, nipote di «Lello», e altri due giovani,, 21 anni, e, 22 anni, di Corato, a cui sono stati contestati, a vario titolo, i reati di omicidio volontario in concorso e porto illegale di armi da fuoco in luogo aperto al pubblico, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il sodalizio criminale di appartenenza. Il fermo è stato firmato dai pubblici ministeri antimafiaL'attività investigativa, nonostante l'atteggiamento «estremamente omertoso» del personale di sicurezza, ha ricostruito la progressione dell'agguato, collocando il delitto quale ulteriore sviluppo del percorso di contrapposizione tra, volto all'occupazione del territorio e al controllo del traffico di droga.