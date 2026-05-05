Dai equilibrio al tuo respiro. <span>Foto Anna Lops</span>
Dai equilibrio al tuo respiro. Foto Anna Lops
Eventi

“Dai equilibrio al tuo respiro”: circa 400 studenti coinvolti nella prevenzione

“Salute e sicurezza” per la sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie cardio-respiratorie

Corato - martedì 5 maggio 2026 14.02
"Dai equilibrio al tuo respiro" è un progetto nato al fine di sensibilizzare i ragazzi degli istituti di secondo grado alla prevenzione delle malattie cardio-respiratorie, determinate dalle scorrette abitudini alimentari o da uno stile di vita sedentario.

I risultati del progetto sono stati esposti oggi 5 maggio nel Chiostro del Comune e hanno mostrato la crescente partecipazione degli studenti e delle scuole coinvolte.
Il progetto organizzato dall' Associazione Salute e Sicurezza o.d.v, grazie allo storico partner Azienda Corgom - Wellness Evolution, ha coinvolto quattro istituti superiori con un totale di circa 400 studenti.
9 fotoDai equilibrio al tuo respiro
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Necessario il contributo di esperti e professionisti del settore, presenti durante tutto il percorso: dall'illustrazioni preliminari, al rilevamento dei parametri, all'esecuzione di un elettrocardiogramma ed esami spirometrici, allo studio dei dati al consiglio di necessarie e approfondite indagini.

Durante l'incontro sono stati donati dei buoni per l'acquisto dei materiali scolastici da parte di Azienda Corgom - Wellness Evolution.

Un lavoro che nasce dalla sinergia tra realtà diverse, unite da un comune impegno verso la prevenzione e la tutela della salute.
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