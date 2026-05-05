19enne arrestato per tentata rapina, il Riesame annulla l'ordinanza

Il(presidente) ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari del, a carico di un 19enne di Corato,, arrestato il 13 aprile scorso per tentata rapina impropria, danneggiamento, lesioni personali ai danni di una coppia e del loro figlio.E perciò, nella mattinata di ieri, ha annullato il provvedimento e revocato la misura cautelare dell'indagato, assistito dall'avvocato, ordinandone «l'immediata rimessione in libertà, se non detenuto per altra causa», si legge. Le motivazioni entro 45 giorni. L'episodio è accaduto a Corato, in piazza Oberdan, lo scorso 9 marzo. E l'identificazione degli indagati - il 19enne e due minori - è stata possibile grazie alla querela sporta dalle vittime, una coppia col figlio piccolo.Le indagini hanno accertato che i tre avrebbero tentato di scippare la borsa da un'auto in cui c'erano la donna incinta e suo figlio: i due, infatti, erano in attesa che il marito e padre del piccolo, sistemasse nel garage un'altra vettura. È stato allora che il fallito scippo avrebbe spinto i tre indagati a lanciare alcuni sassi contro l'auto in cui era presente l'uomo, danneggiandone la fiancata, e una sedia in legno contro il veicolo in cui era presente invece la donna, sfondando il parabrezza.L'impatto ha pure provocato un forte spavento alla donna e al bambino presenti all'interno dell'abitacolo. La donna, infatti, ha riportato uno stato d'ansia che l'ha spinta a raggiungere l'ospedale. Per il 19enne, dopo le indagini, è scattato l'arresto - annullato dal- , mentre i due minori sono stati deferiti.