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Corato, sarà ancora Promozione: i neroverdi conquistano la salvezza battendo l’Atletico Gargano

Il Corato si salva con una giornata d’anticipo: a Vieste termina 0-3

Corato - lunedì 4 maggio 2026 13.02
Sarà ancora Promozione: il Corato conquista la matematica salvezza con una giornata d'anticipo; decisivo il successo esterno maturato contro l'Atletico Gargano, sconfitto 0-3 al 'Riccardo Spina' di Vieste. Tre punti fondamentali, che permettono ai neroverdi di salire in ottava posizione, a quota 44 punti, portandosi a +5 dalla zona playout, che adesso è solamente un lontano ricordo.

Nelle ultime settimane, il Corato aveva decisamente alzato il livello, conquistandosi dunque con ampio merito il mantenimento della categoria: 4 vittorie (San Marco, Norba Conversano, San Severo ed Atletico Gargano), 2 pareggi (Borgorosso Molfetta e Cosmano Foggia), ed una sola sconfitta, arrivata contro la Virtus Bisceglie.

A Vieste, una prova di maturità, concentrazione e determinazione: una trasferta complicata, affrontata con il giusto piglio, consapevoli dell'importante posta in palio. Il Corato ha archiviato la pratica Atletico Gargano nella prima frazione di gioco: a sbloccare i conti ci ha pensato Calò, seguito dal raddoppio di Campitiello. A suggellare il risultato ci ha pensato Scardigno, autore di una prodezza dall'altezza del centrocampo.

Un netto 0-3 che sancisce non solo la vittoria, ma anche e soprattutto il raggiungimento di un traguardo difficile, maturato giornata dopo giornata, domenica dopo domenica. Per il Corato allenato da mister Doudou si tratta di una salvezza, ma che in realtà vale molto di più.

Nel prossimo ed ultimo turno di campionato, i neroverdi ospiteranno la Rinascita Rutiglianese, per festeggiare davanti al proprio pubblico la permanenza di categoria. Dopodiché, sarà tempo di pensare al futuro, alla prossima annata che, inevitabilmente, dovrà vedere i coratini protagonisti. C'è dunque molta curiosità per conoscere ciò che ne sarà del Corato Calcio, ma intanto ci si può godere questa salvezza. Ripetiamo, non banale.
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