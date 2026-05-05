Svolta sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: fermato un coratino

C'è una svolta nelle indagini per gli omicidi di, il nipote del boss Antonio ucciso a colpi d'arma da fuoco il 1 aprile 2024 a Torre a Mare, periferia sud di Bari, e di, il 43enne freddato in una sparatoria lo scorso 19 aprile nella discotecadi Bisceglie. Tra i fermati un 22enne di Corato.Undici persone sono state arrestate e tre fermate: le persone coinvolte sono ritenute esponenti deiai quali sono appunto riconducibili le due vittime. Le indagini sono dirette dalla, col procuratoree con l'aggiunto, e sono una risposta alle tensioni scatenate in città: gli inquirenti temono, in particolare, eventuali ripercussioni nella sagra di San Nicola, a Bari dal 7 al 9 maggio.Nel dettaglio le forze dell'ordine hanno eseguito una ordinanza cautelare a carico di 11 persone per la morte die per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga nei confronti di presunti esponenti del clan Strisciuglio. Fermo di indiziato di delitto nei confronti di tre persone invece per l'episodio della discotecadi Bisceglie in cui è stato ucciso a colpi di pistola: tra i presunti responsabili c'è, 22 anni, nipote di Lello.A lui e ad altri due indagati è stato notificato un avviso di conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo di Scavo, da parte del professore. I particolari dell'attività saranno divulgati durante la conferenza stampa che si terrà stamane, alle ore 10.30, presso gli uffici della Procura della Repubblica di Bari.