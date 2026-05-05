Corato, riqualificazione dell'aiuola dedicata al popolo venezuelano: presentato il progetto

La sezione di, in collaborazione con il Centro Italo – Venezuelano e con l'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi", ha promosso la, grazie al contributo economico del Comune di Corato - Assessorato all'Urbanistica. Il progetto di rigenerazione è stato presentato il 3 maggio 2025 alla Città, nell'ambito della manifestazione "In Piazza per i Diritti Umani - II edizione".In particolare è stata individuata l'aiuola prospicente via N. Bucci, in cui sono state interrate piante da fiore che richiamano i colori della bandiera venezuelana (giallo, blu e rosso). L'che lotta per l'affermazione dei diritti umani, secondo l'assegnazione del "Premio Sacharov 2024 del Parlamento europeo per la libertà di pensiero.Con riguardo alla cerimonia inaugurale, interverranno: Loredana Cialdella, Segretaria della sezione MF.E. di Corato; da parte del Centro Italo Venezuelano di Corato, il Presidente Mimmo Balducci e l'ing. Pasquale Diaferia; da parte dell'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi", il Prof. Giuseppe Colangelo con altri docenti e la studentessa Claudia Di Bisceglie (classe VB – indirizzo Arti Figurative a.s. 2024/2025), che – con un lavoro diretto dal Prof. Colangelo - ha progettato la piastra di terracotta policroma, montata su un masso in pietra grezza non trattata.Durante la cerimonia, sarà ricordata la difficile situazione nella quale da troppo tempo si trova il Venezuela e saranno richiamati alcuni articoli della "Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea". 1 Intermezzi musicali arricchiranno la manifestazione che sarà aperta alla cittadinanza.L'evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Corato. Loredana Cialdella conclude: «Ringraziamo sentitamente l'arch. Antonella Varesano, Assessore all'Urbanistica e tutta la Giunta comunale per aver sostenuto il progetto con proficua collaborazione. Inoltre, ringraziamo l'ing. Pasquale Diaferia per aver seguito la fase attuativa della riqualificazione 'verde', profondendo impegno e dedizione, e tutti i componenti del Centro Italo – Venezuelano per il prezioso supporto».