Corrado De Benedettis Sindaco: la coalizione si presenta alla città

COMUNICATO ELETTORALE SPONSORIZZATO

Mercoledì, alle orein, la coalizione CAP 70033 che sostiene la ricandidatura del sindaco Corrado De Benedittis si presenta alla città.Un momento di incontro vero: uno spazio in cui guardarsi negli occhi, ritrovarsi e riconoscersi in un percorso costruito insieme in questi anni.Interverranno i rappresentanti delle nove liste della coalizione CAP 70033 — Partito Democratico, Intesa Riformista, Corrado Sindaco, Demos, Rimettiamo in moto la città, Articolo 49, Prossima, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle — dando voce a una squadra ampia e plurale.Storie diverse, esperienze e sensibilità che si intrecciano, unite da una stessa idea di città e da un lavoro condiviso che, giorno dopo giorno, ha preso forma.Sarà il momento in cui questa squadra si racconterà alla comunità, non solo per ciò che ha fatto, ma per ciò che vuole continuare a costruire. Perché dietro ogni lista ci sono persone, impegno, visione e la volontà concreta di prendersi cura della città.La piazza torna ad essere il luogo più autentico della vita pubblica: uno spazio vivo, fatto di presenze, di ascolto, di partecipazione. Il luogo in cui una comunità si incontra e sceglie di andare avanti insieme.Un percorso che cresce, si rafforza, si apre al futuro.