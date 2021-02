Auto su posti riservati a Polizia Locale. «Sosta autorizzata? Da chi?»

«Quegli stalli per il parcheggio, delimitati da strisce gialle, proprio dinanzi al Palazzo di Città sono destinati solo e soltanto alle automobili in dotazione al Comando della Polizia Locale e a nessun altro veicolo. Per cui qualsiasi automobile che stazioni lì è in palese divieto, anche se appartenente a pubblici amministratori».È quanto riferisce l'ex consigliere comunale, consigliere regionale ed assessore Sergio Tedeschi, facendo notare anche attraverso un post sui social network la presenza di una automobile parcheggiata nel posto riservato alla Polizia Locale che esibisce un contrassegno, con lo stemma del comune di Corato, su cui si scrive "Sosta Autorizzata".Non sappiamo a chi appartenga quell'automobile. «Quel che sappiamo è che il codice della strada non autorizza quel tipo di soste. Tra l'altro non c'è un timbro, non c'è un numero di autorizzazione, non c'è nulla che dia un titolo di ufficialità a quel foglio di carta» stigmatizza Tedeschi.E su Facebook scrive: «Durante un consiglio comunale con Perrone sindaco (CDX) chiesi l'intervento della polizia locale per multare e far rimuovere autovetture di alcuni consiglieri insolenti che avevano parcheggiato sulla antistante piazza zona pedonale. Con l'amministrazione De Benedittis sono cambiate le regole visto che (mi viene riferito) un assessore parcheggia in zona riservata ai vigili? Evidentemente la sinistra voluta dai coratini può con una pseudo autorizzazione senza alcuna firma del sindaco e/o dirigente, ufficio e protocollo..... e il codice della strada?»