Discarica in pieno centro abitato al Belvedere, la rabbia dei residenti

C'è rabbia tra i residenti del rione Belvedere che questa mattina si sono svegliati con una discarica fuori dalle proprie case.Alcune persone, forse addirittura non residenti, hanno scaricato i residui di un banchetto o per lo meno di un pranzo o di una cena molto abbondante: piatti di carta, cartoni di pizza, stoviglie, bottiglie di bevande. Residui che hanno attirato persino i topi.«Siamo stanchi, siamo diventati la discarica di Corato» lamentano alcuni residenti. «Certamente chi vive nel rione non avrebbe mai scaricato davanti casa sua la spazzatura. E se qualcuno da lontano è venuto a scaricare la spazzatura qui è perché ci considera il ricettacolo della città» continuano.«Siamo costretti a mettere le trappole per i topi. Anche le istituzioni non ci aiutano. È come se fossimo abbandonati» lamentano.Le immagini eloquenti sono inviate dai residenti.