Gli auguri di Legambiente per una nuova cittadinanza

Il periodo che stiamo vivendo anche se ricco di segni e simboli, di luci e colori, per noi ambientalisti rappresenta la verifica e la costruzione di percorsi di condivisione di orizzonti più aperti.La mattinata del sabato 21 dicembre un gruppo di legambientini hanno messo a dimora su Viale Arno sette alberi. Volevamo dare continuità all'azione dopo Puliamo il mondo della fine di settembre, vogliamo dare una speranza ai cittadini di quell'area e contestualmente responsabilizzarli. Il nostro senso e il significato del Natale è questo. Quest'anno il nostro circolo ha visto non solo un cambiamento dei vertici del circolo con l'elezione di una nuova presidente nella figura di Nadia Saltarelli, ma l'inserimento all'interno di nuove figure e l'ampliamento della base associativa con una nuova organizzazione. Le nostre attività stanno continuamente avendo un nuovo riassetto.Crediamo in questa passione per l'ambiente come una conoscenza olistica della natura dai luoghi agli spazi urbani ed extraurbani. Noi stiamo mettendo in circolo con il nostro sodalizio un piccolo cambiamento con le nostre iniziative . In questo modo, vogliamo costruire forme di cittadinanza attiva, tutelare i beni comuni da un non corretto utilizzo, ci sono nuove forme di valorizzazione di una serie prodotti e di spazi che necessitano un forte impulso. Siamo solidali con coloro che soffrono tutte le forme di oppressione e che cercano un futuro migliore in nuovi contesti.Auguriamo a tutti un nuovo anno con un' impronta sociale inclusiva e aperta alle sfide che ogni momento della vita ci propone. Noi abbiamo tantissime ed idee, azioni ed attività, vorremmo sempre più legambientini per migliorare le nostre città con sempre più fervore ed iniziative. Auguriamo a tutti una cittadinanza solidale per essere donne e uomini con un cuore aperto al mondo e alla vita, buttando il cuore oltre i vari ostacoli quotidiani. E' il momento per creare una grande alleanza tra le realtà che dell'ambientalismo scientifico dei vari più profondi valori e contenuti solidaristici, noi vogliamo superare l'inerzia e l'assuefazione del perbenismo che, talvolta, ci dice non è possibile o non si può fare con coloro che dicono che dipende dagli altri, quando parte tutto da ciascuno di noi. Ripartiamo da ciascuno di noi per andare oltre l'io per arrivare a un noi condiviso. Auguri a tutti