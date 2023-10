Consegnato materiale di cancelleria alla Caritas cittadina

Negli ultimi anni stiamo affiancando alla giornata di Puliamo il Mondo coinvolgendo istituzioni,gruppi ed associazioni, cittadini e volontari , a gesti di solidarietà individuando un'azione sociale concreta.Quest'anno il circolo ha pensato di fare una raccolta di cancelleria da devolvere alla Caritas cittadina che ripartirà , a secondo delle necessità nelle varie parrocchie. Dopo la raccolta di domenica 24 settembre nella zona Oasi nel corso di Puliamo il Mondo , il circolo ha organizzato un ulteriore colletta in città per permettere un ulteriore integrazione, nel contempo, facendo una ricognizione del materiale raccolto, rapportandoci sempre con la Caritas per capire il fabbisogno di cancelleria."Tutti i ragazzi vanno a scuola e per questo motivo siamo contenti di aderire a questa proposta di sostegno e di conseguenza della risposta data da soci e cittadini – ha dichiarato il presidente del circolo di Legambiente Giuseppe Faretra-dietro ci sono una delle tante storie di solidarietà che i nostri cittadini e cittadine scrivono ogni giorno in vari modi e tempi. C'è un gesto semplice, come quello, ad esempio, di donare un quaderno e una penna, che quando viene moltiplicato si trasforma in un aiuto concreto, per quei cittadini che a diverso titolo hanno seguito la raccolta dei materiali e hanno reso poi possibile la loro consegna alla Caritas cittadina. Quest'anno, - ha concluso il presidente -grazie alla disponibilità dei volontari abbiamo raccolto trenta chilogrammi di materiale di cancelleria che abbiamo donato!!"