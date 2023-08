"Pedalando con i Santi", la biciclettata giunge alla settima edizione

Ogni anno nel corso della mattinata della domenica dopo Ferragosto, inforcando una bicicletta è possibile a ritmo lento per vedere e visitare i monumenti storici e naturalistici della nostra città. L'appuntamento è domenica 20 in piazza Cesare Battisti alle ore 7,30 , dopo il raduno i non soci di Legambiente dovranno sottoscrivere una liberatoria per la partecipazione e i minorenni dovranno essere accompagnati da un maggiorenne. La manifestazione non è agonistica ed è gratuita.Quest'anno il percorso si articola nella visita lungo i tratturi nel tratto nell'area di Santa Lucia e i partecipanti alla manifestazione visiteranno anche un'azienda olearia della famiglia Petrizzelli. Marianna Acquaviva , presidente, tra l'altro, dell'Associazione di Terre di Coratina, guiderà i partecipanti nella conoscenza dell'oro verde che proviene dalla nostra cultivar autoctona per odori e tipologie di sapori del nostro olio e tutto l'amore e la sapienza per ottenerne un buon prodotto che è stato classificato ormai come un nutrialimento per gli studiosi delle scienze dell'alimentazione. La manifestazione si concluderà con l'arrivo in chiesa Matrice con un saluto alla statua di San Cataldo.«Ormai Pedalando con i Santi si sta consolidando come manifestazione popolare – esordisce il presidente del circolo di Legambiente Giuseppe Faretra- si avvale della collaborazione dei propri volontari, dei cittadini , della Deputazione e quest'anno del patrocinio dell'amministrazione comunale, crescendo ogni anno nella partecipazione e nell'interesse, segno che la conoscenza del territorio a ritmo lento utilizzando una bicicletta è fondamentale per esplorare la nostra città nelle sue bellezze storico – naturalistiche. Ogni anno abbiamo proposto la visita di ambienti di diversi-conclude il presidente – questo significa che il nostro territorio ha molto da dare e c'è molto da fare per divulgare la conoscenza della bellezza nella nostra città».