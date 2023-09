Puliamo il Mondo Corato, XXXI Edizione: quasi 700 kg di rifiuti raccolti

Domenica 24 settembre si è tenuta la XXXI Edizione di Puliamo il Mondo a Corato.I volontari di Legambiente con i cittadini e i parrocchiani della parrocchia santuario Madonna delle Grazie hanno ripulito le strade principali dell'Oasi di Nazareth. Trenta volontari hanno raccolto i seguent materiali: 300 kg di secco residuo, 50 kg di plastica, 30 kg di materiale ferroso, 200 kg di vetro, 30 kg di ceramica, 50 kg di ingombranti, 20 kg di legno. Il tutto é stato possibile con la collaborazione della Sanb, Comune di Corato,la Polizia Municipale, con il coinvolgimento di realtà sociali formali ed informali per poter dell' ambiente e della nostra città un bene comune.Nel corso della mattinata è stata anche attivata la raccolta volontaria della cancelleria a favore della Caritas Cittadina. La colletta continuerà anche in sede."Sicuramente un'esperienza positiva - dichiara il presidente Giuseppe Faretra- che si rinnova di anno in anno che fa del civismo e della tutela del territorio una motivazione importante - conclude il presidente-per questo motivo è una manifestazione utile e necessaria per qualsiasi comunità."