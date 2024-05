Legambiente partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile

E' la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale sulla sostenibilità quotidiana, in collaborazione con l'Università di Bari (Uniba) e la Fondazione Vincenzo Casillo, è l'opportunità per approfondire la tematica a Corato. Nella mattinata di martedì 14 maggio 2024 presso l'ITET Tannoia si presenteranno informazioni e dati per valutare lo stato della sostenibilità nella vita quotidiana, nei percorsi universitari, nelle imprese e nel terzo settore, per comprendere le difficoltà e condividere idee innovative per un futuro sostenibile. Diviso in tre sezioni fondamentali, il seminario presenterà i risultati di indagini statistiche condotte sulla sostenibilità nella comunità locale. Il circolo di Legambiente ha contribuito alla realizzazione dell'indagine sulla mobilità nel comune di Corato, importante per valutare l'impatto ambientale delle scelte di trasporto e per promuovere la mobilità sostenibile avendo attivato un accordo con il circolo locale di Legambiente." Con la seguente iniziativa la nostra associazione vuole dare il proprio contributo per attivare percorsi di futuro sostenibile nella nostra città- ha dichiarato Giuseppe Faretra, il presidente di Legambiente- Un'occasione per diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)."