Il ponte di via Castel del Monte invaso dai topi

«Una scena da brividi». Così descrive una nostra lettrice l'incontro che avrebbe voluto evitare con una colonia di topi che ha letteralmente invaso la parte sottostante il ponte di via Castel del Monte.Fortuna che la donna era a bordo di una automobile ed è riuscita a contenere il senso di ribrezzo scaturito dalla visione dei ratti. Attraverso il breve filmato, ripreso dalla nostra lettrice, è possibile avere una idea seppur vaga della situazione a ridosso del cavalcavia.Una presenza, quella dei ratti, che la dice lunga sulla necessità di ricorrere ad una disinfestazione o comunque ad attività di manutenzione anche solo ordinaria che, se non svolte per tempo, rischiano di sfociare in veri e propri problemi di natura sanitaria.Le immagini che vi mostriamo sono la prova tangibile che non si può aspettare ulteriormente nell'effettuare una disinfestazione.Occorrerebbe inoltre che si procedesse alla disinfestazione contro mosche e zanzare: la città ne è letteralmente invasa e le richieste dei cittadini in questo senso diventano sempre più forti.