«In via Lepanto c'è una cassetta di cavi aperta da Capodanno»

La segnalazione agli organi competenti sarebbe arrivata già da alcune settimane. Oggi un nostro lettore chiede che la sua segnalazione trovi spazio anche sulle nostre pagine perché preoccupato dal potenziale pericolo che una cassetta di cavi aperta possa comportare.«La cassetta si trova in via Lepanto. È aperta da Capodanno e quella saetta impressa sulla scatola sta ad indicare un potenziale pericolo. Ho già segnalato la questione agli organi competenti ma ancora nessuno ha provveduto a sistemare la faccenda. Temo che qualcuno possa farsi male e per questo chiedo anche a voi di ospitare la segnalazione» ci scrive il nostro lettore.Via Lepanto si trova a ridosso di via Di Vittorio. Una cassetta verosimilmente della linea telefonica, giacché si trova impresso il logo della SIP, la vecchia compagnia telefonica. Qualcuno ha divelto la colonnina che, però, già da un mese si trovare scoperta e pertanto potenzialmente pericolosa.L'auspicio è che si possa presto porre rimedio a questo atto di inciviltà che può rappresentare un pericolo per ignari cittadini o ancor peggio per bambini.