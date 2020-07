Social Video 1 minuto La spazzatura di casa nel gettacarte: ecco come agisce l'incivile

La scelta di offuscare l'immagine della donna che, con il fare naturale degli incivili, butta la spazzatura di casa nel cestino gettacarte, solo e soltanto per concederle la possibilità di riconoscere il suo errore e rimediare, evitando di ripetere il gesto da sporcacciona che (a quanto pare) è solita reiterare con cadenza quasi quotidiana.Quelle buste della spazzatura buttate nel cestino gettacarte nei pressi della scuola Cesare Battisti hanno infastidito non poco alcuni residenti della zona che hanno immortalato con un filmato l'incivile gesto della signora sporcacciona.Il filmato che vi mostriamo documenta perfettamente l'incedere sicuro della signora che, non curante del gesto incivile che sta per compiere, con serenità deposita la busta della spazzatura e va via. «Ogni giorno troviamo i cestini pieni di buste di spazzatura» lamentano i residenti.Oltre a stigmatizzare l'accaduto che purtroppo è pratica molto comune da parte di tantissimi incivili che faticano ad osservare le più elementari regole di convivenza civile, auspichiamo che la visione di questo filmato possa scoraggiare gli sporcaccioni seriali e stimolare i cittadini a condannare la mancanza di rispetto nei confronti del bene pubblico.