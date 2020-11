16 foto La velostazione, un cantiere lento al centro della città

Il termine di ultimazione dei lavori della velostazione di viale Armando Diaz era stato fissato per lo scorso maggio. Nella piazzetta adiacente al viale della stazione ferroviaria si erano visti degli operai al lavoro per allestire le "case delle biciclette" proprio nel centro cittadino.Lì dove c'era una pineta (a dire il vero non molto curata) si stavano edificando delle costruzioni in legno che sarebbero servite per ospitare una ciclofficina, il ricovero su rastrelliera per sessantasei biciclette e alcuni box chiusi per le biciclette elettriche.I lavori sarebbero dovuti terminare, lo dicevamo, a maggio scorso. Ma ciò non è accaduto e sul cantiere è da un po' che non si vedono operai lavorare spediti.Un nostro lettore ci invia delle fotografie «per denunciare lo stato di degrado in cui versa il cantiere» e interroga l'amministrazione comunale su cosa intenda fare per ridare decoro alla zona.Di seguito la fotogallery fornitaci dal nostro lettore.