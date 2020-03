Le parole di fede della Confraternita del Carmine

La Confraternita Maria SS. Del Monte Carmelo si unisce tutta seppur a distanza al Santo Padre Francesco nella preghiera contro questa pandemia globale ovvero Covid19 che continua incessante a mietere vittime in tutto il mondo. Invochiamo nella preghiera la nostra Madre Celeste affinché questo virus possa essere debellato definitivamente, inoltre preghiamo per tutti gli operatori sanitari, medici, soccorritori, infermieri ed anche per tutte le autorità civili e militari che si stanno impegnando mettendo a rischio la salute personale per salvaguardare la salute di tutte le persone. Inoltre preghiamo per tutte le persone che stanno lottando contro questo virus e non per ultimo preghiamo per tutte le anime innocenti che hanno lasciato questa terra sempre a causa del Covid19 . Intensifichiamo le nostre preghiere perché il Signore le sta ascoltando, non sentiamoci mai soli perché il Signore veglia su di noi e ci protegge.

Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna (Giovanni 3:16)