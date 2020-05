«Lo sport coratino si è ridotto alle pezze vecchie». L'osservazione, perentoria e delusa, è del presidente del gruppo organizzato Ultras Corato 1946 Carmine Teotino e arriva nel giorno della ripresa del mercato cittadino dopo le restrizioni legate all'emergenza sanitaria.Nella giornata di ieri, infatti, il mercato ha visto una nuova collocazione, su via Gravina e via Prenestina ed anche nella struttura dello stadio comunale. Il caso ha voluto che nello stadio comunale fossero allestite delle bancarelle di indumenti a basso costo, allegoria dello sport cittadino, ad avviso degli Ultras, ormai abbandonato.Da tempo il gruppo organizzato Ultras Corato 1946 ed in particolare il presidente Teotino si battono affinché venga conferita una maggiore dignità alle strutture sportive cittadine ed in particolare allo stadio comunale, luogo in cui la prima squadra di calcio si allena e disputa le partite di campionato. O meglio disputava, giacché nella scorsa stagione si è dovuta spostare a Ruvo di Puglia proprio per inadeguatezza del campo sportivo comunale.L'immagine delle bancarelle diviene, oggi, occasione per discutere nuovamente dell'esigenza che ha Corato di avere delle strutture sportive dignitose per il livello dello sport che si disputa nella nostra città e che vede impegnati centinaia di atleti e appassionati al servizio dello sport cittadino.