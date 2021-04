Sabato 1° maggio a Corato torna il mercato settimanale

Sabato 1° maggio, torna a svolgersi a Corato il mercato settimanale per tutti i settori merceologici. Lo stabilisce il Comune con ordinanza odierna, in seguito alle note trasmesse da CasAmbulanti (Comitato Autonomo Ambulanti Italiani), e da Confesercenti con le quali è stato chiesto il regolare svolgimento del mercato settimanale del giorno 1° Maggio 2021.Il Comune prende atto anche che gli operatori commerciali non alimentari non hanno potuto svolgere la loro attività sui mercati cittadini dal 15 marzo 2021 al 25 aprile 2021 a causa della classificazione della regione Puglia nella c.d. "zona Rossa", causa il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione che ha comportato un rilevante disagio economico e sociale.Pertanto, si dispone lo svolgimento del mercato settimanale nella giornata di sabato 1° maggio 2021, nel rispetto delle norme e misure già previste per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19. Soddisfazione da parte di CasAmbulanti che aggiunge: «Il mercato a Corato si svolgerà anche grazie all'interlocuzione con il comandante della Polizia Locale, sempre disponibile e operativo».