Mercato settimanale, si svolgerà regolarmente anche all'Epifania

Powered by

Il primo mercato dell'anno si terrà regolarmente questo sabato. La notizia è stata confermata poco fa sulle pagine ufficiali del Comune di Corato.Il giorno dell'Epifania dunque sarà lavorativo per gli ambulanti e sarà un modo, per tantissimi coratini, di usufruire dei saldi, che partono da domani. Una buona notizia dunque per venditori e consumatori.