Questione stadio, gli Ultras Corato: «Siamo stanchi di aspettare»

«Siamo stanchi di aspettare notizie da parte di quest'amministrazione riguardante lo stadio. Domenica, in occasione della partita col Bisceglie giocata teoricamente in casa ma in pratica a Ruvo di Puglia, abbiamo esposto lo striscione: "Questa piazza merita altre ambizioni, per le nuove prese in giro aspettiamo le prossime elezioni?". Siamo stati per troppo tempo in un angolo ad attendere che qualcosa si sbloccasse, purtroppo perché quel progetto a noi presentato è rimasto solo su carta». È la denuncia lanciata dagliin una durissima nota diffusa martedì pomeriggio.«Più fatti, meno parole.. Questa è una lotta che abbiamo preso a cuore, perché riteniamo che una città come Corato non possa non avere strutture sportive adeguate sul proprio territorio. Il problema persiste già da molti anni e chi, in campagna elettorale, ha fatto queste promesse lo sapeva bene. Si parlava di città progressista, moderna, lungimirante ma qui dal punto di vista sportivo vediamo solo una città abbandonata a se stessa. Noi coratini non ci stiamo e combatteremo per i nostri diritti» hanno aggiunto e concluso.